Akın ÇELIKTAŞ/ISTANBUL,() İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışıyla şehir hatları sefer iptalleri yaptı.İskelelerden yapılan anonslar doğrultusunda Kadiköy-BVşiktaş,Kadiköy-Eminönü ve Kadiköy-Karaköy seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu anons edildi.
(Görüntülü Haber) Şehir Hatları'nda sefer iptalleri
Akın ÇELIKTAŞ/ISTANBUL,() İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışıyla şehir hatları sefer iptalleri yaptı.İskelelerden yapılan anonslar doğrultusunda Kadiköy-BVşiktaş,Kadiköy-Eminönü ve Kadiköy-Karaköy seferlerinin ikinci bir...
07 Ocak 2017 Cumartesi 10:54
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