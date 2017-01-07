(Görüntülü Haber) Şehir Hatları'nda sefer iptalleri

Akın ÇELIKTAŞ/ISTANBUL,() İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışıyla şehir hatları sefer iptalleri yaptı.İskelelerden yapılan anonslar doğrultusunda Kadiköy-BVşiktaş,Kadiköy-Eminönü ve Kadiköy-Karaköy seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu anons edildi.