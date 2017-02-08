(Görüntülü Haber) ŞEHİDİN KARTAL'DAKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile süren çatışmalarda şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal'daki evine acı haber ulaştı. Daha önce polis memuru eşini şehit veren Mürşide Uslu, bu kez oğlunu şehit vererek ikinci kez şehit acısı yaşadı. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın El Bab operasyonu sırasında şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun Kartal Atalar Mahallesi'ndeki baba evine ateş düştü. Akşam saatlerinde annesi Mürşide Uslu'ya askerler tarafından oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Olayı duyan akraba ve komşuları taziyeye geldi. Mahmut Uslu için evde kuran okunup dua edildi. ANNEYE İKİNCİ ŞEHİT ACISI Şehidin annesi Mürşide Uslu'nun polis memuru eşi Ali Uslu'yu da şehit verdiği belirtildi. Evde yalnız yaşayan Mürşide Uslu, bu kez tek çocuğu olan Mahmut'u şehit vererek ikinci kez şehit acısı yaşadı. Şehit baba Ali Uslu'nun Kartal Yakacık'ta 25 yıl önce uyuşturucu operasyonu sırasında şehit olduğu öğrenildi. ŞEHİT YAKINI: “KİMİN İÇİN VE NE İÇİN SAVAŞIYORUZ?" Şehit Uzman Çavuş Uslu'nun teyzesinin eşi Veysel Oğuz, gözyaşları içerisinde konuşarak, “Söylenecek bir şey yok ki. Ne için ve neden savaştığımızı bilmiyoruz bile. Bunu çıkıp bir insan anlatamıyor, ikna edemiyor, söyleyemiyor. Kimin için ve ne için savaşıyoruz? Bu çocuklar ne için gidiyorlar. Geçmişte doğudan gelen şehitlerimiz vardı. Bir de El Bab'ımız çıktı. Söyleyebilecek başka bir şeyim yok." dedi.