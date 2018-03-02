(Görüntülü Haber) Şehidin cenazesini karşılayan kız kardeşi: Hoş geldin ağabeyim (2)

SON YOLCULUĞUNA 5 BİN KİŞİ UĞURLADI Afrin şehidi Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) cenazesi, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Evrenye köyüne getirildi. Şehit uzman çavuş için Evrenye Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Serpil, kız kardeşi Fatma ve eşi Rukiye Demirel, Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada baygınlık geçiren şehit eşi Rukiye Demirel'e sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Dibek köyü Bıçakçılar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.