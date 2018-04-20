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(Görüntülü Haber) Şehidin cenazesini babası taşıdı

AFRİN'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) Bursa'da toprağa verildi. Annesinin, şehit...

AFRİN'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu (31) Bursa'da toprağa verildi. Annesinin, şehit oğlunun kamuflaj montunu giydiği cenaze töreninde baba Cüneyt Çobanoğlu ise şehit oğlunun cenazesini omuzlarında taşıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Dermeşkanlı Köyü'nde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Bursalı Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu şehit oldu. Şehit Çobanoğlu'nun acı haberi, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde oturan ailesi Sevim-Cüneyt Çobanoğlu çiftine verildi. CENAZESİ ÖNCE BABA EVİNE GETİRİLDİ Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun cenazesi bugün önce baba evine getirildi. Cenazeyi, oğlunun giydiği kamuflaj montunu üzerine alarak karşılayan ve gözyaşlarını tutamayan Sevim Çobanoğlu şehit oğlunun fotoğrafını öperken "Sütüm sana helal olsun aslan oğlum" dedi. Buradaki törende gözyaşlarını tutamayan Şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun babası Cüneyt ve 6 ay önce evlendiği eşi Yasemin Çobanoğlu ise güçlükle ayakta durabildi. ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI Şehitin cenazesi ikindi namazı öncesi Mihraplı Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine şehit oğlunun kamuflaj montunu çıkarmayan annesi Sevim, babası Cüneyt, kardeşleri ile eşi Yasemin Çobanoğlu'nun yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, çok sayıda bürokrat ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı cenaze töreninde anne Sevim Çobanoğlu ile eşi Yasemin Çobanoğlu şehidin tabutuna son kez sarılırken taziyeleri baba Cüneyt Çobanoğlu ile çocukları kabul etti. OĞLUNUN CENAZESİNİ TAŞIDI İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından baba Cüneyt Çobanoğlu oğlunun tabutunu top arabasına kadar taşıdı. Getirilen tekbir sesleri ile top arabasına konulan cenaze daha sonra Hamitler Mezarlığı’na getirildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Hamitler Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

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