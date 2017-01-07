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(Görüntülü Haber) Sefer iptalleri artıyor,havalimanında kuyruklar uzadı

Murat ÇAKIR /İSTANBUL,() Kar yağışı nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yüzlerce sefer iptal olurken THY'de iptal edilen sefer sayısı 610'a ulaştı. Atatürk Havalimanı'ndan uçuş yapan Türk Hava...

Murat ÇAKIR /İSTANBUL,() Kar yağışı nedeniyle İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yüzlerce sefer iptal olurken THY'de iptal edilen sefer sayısı 610'a ulaştı. Atatürk Havalimanı'ndan uçuş yapan Türk Hava Yolları ile yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin bilet gişeleri ve kontuarlarında yolcular uzun kuyruklar oluşturdu. Yorulan yolculardan bazıları yerlere yattı. Bu arada THY'nin Dış Hatlar Terminali'nde bulunan CIP Salonu olarak hizmet veren giriş noktasında " İstanbul Lounge" yazısının altında yatan yolcular ilginç görüntüler oluşturdu. THY basın müşavirliğinden yapılan açıklamada 610 seferin iptal olduğu ve 76 seferin farklı meydanlara yönlendirildiği bildirildi. THY 5900 yolcusunu da otellere yerleştirirken 20 bin civarında kumanya dağıttı. Açıklamada şöyle denildi: İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda 610 sefer iptal olurken, zaman zaman pistlerde oluşan buzlanma nedeniyle havalimanı kapalılığı kaynaklı olarak 76 seferimiz diğer meydanlara divert etmiştir. Dün gece 5900 yolcumuz otellere alınmış olup 20 bin civarında kumanya dağıtılmıştır. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz

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