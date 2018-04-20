Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.
(Görüntülü Haber) Sefaköy'de yangın: 1 ölü
Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.
20 Nisan 2018 Cuma 12:16
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