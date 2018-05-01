Anıl UÇAN/ İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Mitinge sedye ve tekerlekli sandalyeyle gelenler dikkat çekti.
(Görüntülü Haber) Sedye ve tekerlekli sandalyeyle miting alanına geldiler
Anıl UÇAN/ İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler sürüyor. Gruplar polisin arama noktasından geçerek alana giriş yapıyor. Alan çevresindeki geniş güvenlik önlemleri devam...
01 Mayıs 2018 Salı 16:05
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