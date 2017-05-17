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(Görüntülü Haber) Sedat Şahin'in gözaltına alındığı operasyon; evden kelepçeli kişi ile delil torbası çıkarıldı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul Beykoz'daki operasyon sonrası 1 kişi evden kelepçeli halde çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından deliller de bir torba içerisinde polis aracına konuldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul Beykoz'daki operasyon sonrası 1 kişi evden kelepçeli halde çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından deliller de bir torba içerisinde polis aracına konuldu.

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