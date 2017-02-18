(Görüntülü Haber)Seçmen listeleri askıya çıktı

Gülseli KENARLI-Cemal KÖYÜK/İSTANBUL,() 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için seçmen listeleri bu sabah itibariyle muhtarlıklarda askıya çıktı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 26 Şubat pazar gününe kadar askıda kalacak ve muhtarlıklar hafta sonları dahil hizmet verecek. Seçmenler ayrıca YSK'nın “www.ysk.gov.tr" internet adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulayabilecek.Muhtarlar seçmenleri, kayıtlarını kontrol etmek için son dakikaya kadar beklememeleri konusunda uyardı.Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Muhtarı Cem Çankaya, seçmenlerin listelerini muhtarlıklardan YSK'nın internet sitesinde ya da muhtarlarının arayarak kontrol edebileceklerini söyledi.