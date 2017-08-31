(Görüntülü Haber) Şebnem Ferah 30 Ağustos coşkusuna şarkılarıyla eşlik etti

İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ'NDE bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kortej Yürüyüşü ve Şebnem Ferah konseri ile başladı. Zafer Bayramı kutlamalarını büyük ilgi gösteren vatandaşlar, konserde doyasıya eğlendi. Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlik 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yapılan kortej ile başladı. Korteje katılan 10 binlerce insan, ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. “BİZ 30 AĞUSTOS’A KOLAY GELMEDİK” 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Emine Hülya Onuş Aslankaya, “Hep birlikte daha mutlu ve güzel günlere ulaşabilmemiz için birlik olmamız gerekiyor. Türk halkı olarak bunu yapmamız lazım. Çerkezin, Lazın, Kürdün ve Türkün hep beraber olması lazım. Biz 30 Ağustos’a kolay gelmedik. Bu güne sahip çıkmamız lazım. Çocuklarımıza bu sevgiyi vermek, onlara bu günleri anlatmak lazım" dedi. “ATATÜRK’Ü ÇOK SEVİYORUZ” Tüm Türkiye’nin Zafer Bayramı’nı kutlayan 70 yaşındaki Hatun Toprak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “İyi ki Atatürk varmış. İyi ki seçme ve seçilme hakkını tanımış bize. Atatürk inşallah her zaman var olacak eve gençlerimiz, çocuklarımız Atatürk’ün kurduklarıyla yaşayacak. Atatürk’ü çok seviyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Biz barış, huzur, mutluluk ve adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızın ve torunlarımızın güzel bir ülkede, güzel insanlarla büyümesini istiyoruz. Bu kavga ve gürültü bitsin.” “ATATÜRK DÜNYAYA ‘YURTTA SULH, CİHANDA SULH’ MESAJINI VERMİŞTİR” Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayram ile ilgili,“Bu zafer bayramı savaştan sonra kazanılmış bir zaferin kutlamasıdır. Aynı zamanda bu, o savaşta kazanılan zaferle, barışa ve sevgiye dönük en güzel mesajının verilmesi anlamına geliyor. Mustafa Kemal Atatürk savaş sonrası kazanılan zaferle dünyaya ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ mesajını vermiştir” şeklinde konuştu. VATANDAŞLAR SAHAF FESTİVALİ’NE BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ Sevgi ve Barış Buluşmaları’nda kitapseverler için "Sahaf Festivali" de düzenlendi. Kortej yürüyüşünden sonra sahafları gezen vatandaşlar, eski ve yeni pek çok kitabı bir arada görmenin mutluluğunu yaşadı. BÜYÜK KÜÇÜK HERKES ŞEBNEM FERAH KONSERİNDE EĞLENDİ Ünlü sanatçı Şebnem Ferah, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Beylikdüzü’nde sahne aldı. Büyük-küçük 10 binlerce kişi hep bir ağızdan Ferah’ın şarkılarını söyleyerek, doyasıya eğlendi.