(Görüntülü Haber) Savcı, Demirtaş ve Önder'in örgüt propagandasından cezalandırılmasını istedi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında, "Terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, her iki sanığın atılı suçtan cezalandırılmalarını istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş kaldığı cezaevinin doktoru tarafından verilen 3 günlük raporu gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Diğer sanık Sırrı Süreyya Önder ve tarafların avukatları duruşmalarda hazır bulundu. HDP'li milletvekilleri Celal Doğan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Ziya Pir, Erol Dora, İsveç Sosyal Demokrat Parti milletvikili Yılmaz Kerimoa, Dielenke Partisi milletvikili Hakan Taş, İsviçre Konsolosluğu temsilen bir heyet, eski milletvekili ve EMEP MYK üyesi Levent Tüzel, sanatçı Ferhat Tunç da duruşmayı takip ettiler. Demirtaş'ı savunmak için yaklaşık 60 avukat duruşma salonunda bulundu. DEMİRTAŞ SEGBİS İLE BAĞLANMAYI KABUL ETMEDİ Mahkeme başkanı, Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu cezaevi doktoru tarafından verilen 3 günlük sağlık raporu sunarak duruşmaya katılmadığını, 09.15'te cezaevine müracaat edilerek SEGBİS bağlantısı istendiğini ancak Selahattin Demirtaş'ın SEGBİS yoluyla savunma yapmayı kabul etmediğini beyan eden bir sayfalık dilekçe, sunduğunu söyledi. SAVCI ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ Demirtaş'ın daha önce üç duruşmada SEGBİS ile ifade vermeyi kabul etmediği, katıldığı dördüncü duruşmada da usulü itirazlarda bulunduğu ve mahkemeyi reddettiğini, bir önceki duruşmaya da sağlık raporu sunarak katılmadığını belirten mahkeme başkanı, sanığın bu davranışlarının duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu, sanığın kötü niyetle savunma yapmadığını, daha önce yaptığı savunmasının okunmasıyla savunma yapılmış sayıldığını belirterek esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcıya söz verdi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanıklar Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in 17 Mart 2013 tarihinde yapılan nevruz etkinliğinde yaptıkları konuşmalarda terörü ve şiddeti övmek suretiyle, "Terör örgütü propagandası" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Sırrı Süreyya Önder, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları amacıyla duruşmayı erteledi.