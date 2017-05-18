(Görüntülü Haber) Savaş uçakları, Cudi Dağı'nı bombaladı

ŞIRNAK yakınlarındaki Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün başlayan hava harekatı kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış güzergahlarını bombaladı. Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçeleri arasında bulunan, Kuzey Irak sınırı boyunca uzanan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerinin tespit ettiği silahlı bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla savaş uçakları tarafından başlatılan bombardıman bugün de sürüyor. Köstreli, Derebaşı ve Koyunöğren bölgelerindeki sarp, kayalık bölgede oldukları öğrenilen ve sürekli hareket eden PKK'lı teröristlerin kaçış güzergahları F-16 savaş uçakları tarafından yoğun şekilde bombalanıyor. Savaş uçaklarının yaptığı sorti ve bombardıman sonrası yaşanan patlamalar, Cizre ve Silopi ilçe merkezlerinden de duyuluyor.