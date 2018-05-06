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(Görüntülü Haber) Savaş mağduru Suriyeli çocukları tedavi ediyorlar

SURİYE’deki iç savaşın etkisinde kalan annelerin doğum öncesi ve sonrasında ruh ve bedenen hasta olan çocukları, fizyoterapistler tarafından tedavi ediliyor. Ülkede yaşanan iç savaş sırasında çeşitli saldırıları yaşayan kadınların...

SURİYE’deki iç savaşın etkisinde kalan annelerin doğum öncesi ve sonrasında ruh ve bedenen hasta olan çocukları, fizyoterapistler tarafından tedavi ediliyor.

Ülkede yaşanan iç savaş sırasında çeşitli saldırıları yaşayan kadınların dünyaya getirdikleri çocuklar Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Akademik Fizik Tedavi merkezinde gönüllü fizyoterapistler tarafından tedavi görüyor. Sağlıklı ve normal birer insan olmaları için çocukların tedavi edildiklerini söyleyen Akademik Fizik Tedavi Merkezi Müdürü Fizyoterapist Dr Ali Hassan, Suriye’de savaşın etkisinde kalan kadınların doğum öncesi veya sonrasında dünyaya getirdikleri çocuklarının ruh ve beden yönünden hasta olduklarını söyledi. Bu nedenle hizmet verdikleri merkeze getirilen çocukların savaşın etkisinden kurtulmaları ve sağlıklı olmalarını sağlamak amacıyla fizik tedavi uyguladıklarını belirten Hassan, “Çocukların tedaviye ihtiyacı var. Merkezimize günde 50 çocuk getiriliyor. Anneleri doğum öncesi ve sonrasında hastaneye gidemediği için gerekli kontrolleri de yaptıramamışlar. Bunun da çocuğa olumsuz etkisi olmuş. Merkezimize getirilen çocukların normal yaşantılarını sürdürebilmeleri için gerekli olan tedaviyi uyguluyoruz. Tedavilerimiz olumlu sonuç veriyor” dedi.

 

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