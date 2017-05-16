(Görüntülü Haber) Savaş gemileri Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı

Hülya ELTEŞ- Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ) DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na Bağlı 'TCG Giresun', 'TCG Kılıç', 'TCG Dolunay' ve 'TCG Alb. H. Burak' isimli Türk savaş gemileri, Bodrum'da halkın ziyaretine açıldı. Bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen savaş gemileri, yerli ve yabancı turistler ve Bodrum halkının oldukça ilgisini çekti. Gemilerden önce 63 metre boyunda ve 7 metre genişliğindeki ve 1998 yılından beri 'Kılıç' sınıfı hücum bot olarak kullanılan P330 numaralı 'TCG Kılıç', halka açıldı. Daha sonra ise 140 metre boyunda 15 metre enindeki ve 1998 yılından beri savaş gemisi olarak kullanılan F491 numaralı 'TCG Giresun' halkın ziyarete açıldı. Gezilen iki geminin yanı sıra diğer gemiler de açıkta demirledi. Oldukça ilgi gören gemilerin yarın da ziyaret edilebileceği, ardından ilçeden ayrılacağı belirtildi.