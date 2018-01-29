(Görüntülü Haber) Satranç turnuvasında 7'den 72'ye kıyasıya yarıştılar

TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) İstanbul İl Temsilciliği tarafından Venezia Mega Outlet ev sahipliğinde gerçekleştirilen satranç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarının yanı sıra çeşitli ödüller verildi. Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği işbirliğiyle Venezia Mega Outlet ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel Satranç Turnuvası geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirildi. Heyecanlı müsabakalara sahne olan turnuvaya, 130 lisanslı satranç oyuncusu katıldı. Gaziosmanpaşa ilçesi sıralamasında birinciliği Uğur Tunalı, ikinciliği Recep Çolakoğlu, üçüncülüğü Sedat Özyiğit aldı.Genel sıralamada da Uğur Tunalı birinci, Mehmet Ali Kuseyri ikinci, Ferdi Erden üçüncü oldu. Ayrıca 8, 10, 12, 14 yaş ve Kadınlar Grubu kategorilerinde yarışan ve dereceye girenlere de Venezia Mega Outlet tarafından çeşitli ödüller verildi.Turnuvada dereceye girenlere ödülleri, turnuva hakemleri Murat Kaçan,Ömer Dolamaç, Furkan Ömer Atila ve Mehmet Karaca tarafından takdim edildi. "7'DEN 72'YE YARIŞTILAR" 7'den 70'e kadar her yaş grubunda sporcunun derece alabilmek için yarıştığını belirten TSF İstanbul İl Hakemi Murat Kaçan, "Turnuvamız Gaziosmanpaşa Satranç ilçe birinciliği elde eden ve TSF lisanslı oyuncularına açık bir turnuva. Aynı zamanda uluslararası puanlama sistemine dahil olan güçlü oyuncular yarıştı. En küçük oyuncunun 7, en büyük oyuncunun 72 yaşında olduğu her yaş kategorisini kapsayan güzel bir turnuva oldu. 6 tur 60 dakika artı 30 saniye tempoyla oynandı" dedi. "TÜRKİYE'DE SATRANÇ GELİŞİYOR" Türkiye'de satranç sporunun küçük yaş kategorilerinde gelişmeye başladığını söyleyen Murat Kaçan, "Milli takımda Avrupa dereceleri çıkmaya başladı. Bu da Türkiye'nin satranç geleceği açısından daha güçlü bir ülke olacağı anlamına geliyor. Küçük yaşta çok fazla oyuncu var. Satranca çok ilgililer. Bu da gelecek açısından güzel bir şey" diye konuştu. Öğretmeninin tavsiyesi sonrası yaklaşık bir ay önce satranca başladığını söyleyen Berna Yiğit (18), "Daha önce oynamadığıma çok pişmanım. Satrancın zekaya olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla erkekler bu sporda daha aktif. Bütün kadınlara satranç sporunu tavsiye ediyorum" dedi.