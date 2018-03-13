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(Görüntülü Haber) Sarp Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Aytekin KALENDER/HOPA (Artvin), () - TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda geçişlerde verilerin girildiği sistemin arızalanması nedeniyle uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar,...

Aytekin KALENDER/HOPA (Artvin), () - TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda geçişlerde verilerin girildiği sistemin arızalanması nedeniyle uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, 2 gün geçiş yapamadı. Türk tarafında, TIR kuyruğu,  yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hopa ilçe merkezine kadar uzadı.

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda önceki gün geçişlerde verilerin girildiği sistem arızası nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar Gürcistan'a geçemedi. 2 gün boyunca geçiş yapılamayan kapıda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hopa ilçe merkezine kadar uzadı.

Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor. Sınır kapısında sistem arızasının giderilmesi ile geçişlerin başladığı kapıda TIR kuyrukları azaltılmaya çalışılıyor. Artvin Sarp Mülki İdare Amirliği ise oluşan TIR kuyruklarına ilişkin açıklama yapmadı.

TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ

TIR sürücüsü Cesur Altundal, yollarda perişan halde kaldıklarını belirterek, "Bütün yeme içme ve diğer ihtiyaçlarımızı aracın içinde ve etrafında görmek zorunda kalıyoruz. Sistemden dolayı kapı geçişlerinde sorun yaşıyoruz. En az 3 gün daha bekliyoruz" dedi.

Diyar Eşlioğlu da "Gürcistan'dan geçişte 5 dakikada evrakımız işlem görüyor ama Türkiye'de genelde böyle sıkıntı oluyor. Yollarda kaldık. Tuvalet yok, su yok. Burada beklemek zorundayız. Uyuyamıyoruz çünkü diğer bekleyen araçlar bizi geçer. Bu yüzden 24 saat nöbetteyiz" ifadelerini kullandı.

Osman Arabacı ise "Kapıda arıza var. Bundan dolayı sıra oluşuyor. Parklar dolu, uzun kuyruk var. Bekliyoruz. Yolda yata yata gidiyoruz. 3 gün daha ancak kapıya varırız. Gümrük çalışmıyor" diyerek beklemekten başka çareleri olmadığını ifade etti.
 

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