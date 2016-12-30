TIR BUZDA KAYIP, YAN YATTI Tekirdağ'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Özellikle Tekirdağ-Hayrabolu ve Malkara yollarında etkili olan kar yağışı yollarında buzlanmasına neden oldu. Tekirdağ-Malkara karayolunun 10'uncu kilometresinde buzlanan yolda bir TIR virajı alamayıp yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Ö. hafif yaralandı. Yan yatan TIR, çekicilerle yoldan kaldırılırken, kar yağışından etkilenen yollarda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu yolların kapanmaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()-
(Görüntülü Haber) Şarköy'de kar yağışı (2)
TIR BUZDA KAYIP, YAN YATTI Tekirdağ'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Özellikle Tekirdağ-Hayrabolu ve Malkara yollarında etkili olan kar yağışı yollarında buzlanmasına neden...
30 Aralık 2016 Cuma 18:18
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