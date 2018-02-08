Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-SARIYER Sahil Yolu Rumeli Hisarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sarıyer yönünde yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Sarıyer sahil yolunde zincirleme kaza; 4 yaralı (1)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-SARIYER Sahil Yolu Rumeli Hisarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sarıyer yönünde yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi...
08 Şubat 2018 Perşembe 21:43
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