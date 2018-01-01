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(Görüntülü Haber) Sarıyer'de yan bakma tartışması; 1 ölü (2)

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul Sarıyer'de yan bakma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir...

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul Sarıyer'de yan bakma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde bir börek salonunda iki grup arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tartışmanın ardından börekçiden ayrılan iki grup, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Şüpheliler burada da tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B. tabancayla Kemal Özderya'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Özderya olay yerinde hayatını kaybetti. KISA SÜREDE YAKALANDI Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli Sercan B.'yi kısa sürede yakaladı. Sercan B.'nin Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusu sürüyor.

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