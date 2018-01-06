Feci kazada otomobil sürücüsü öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA - İSTANBUL Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürüsü hayatını kaybetti. Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
(Görüntülü Haber) Sarıyer'de otomobilin denize uçma anı kamerada
Feci kazada otomobil sürücüsü öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Özgür EREN - Hakan KAYA - İSTANBUL Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürüsü hayatını kaybetti. Kaza Sarıyer...
06 Ocak 2018 Cumartesi 17:14
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