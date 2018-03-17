İstanbul - SARIYER'de ormanlık alanda küçük çapta yangın çıktı. Sarıyer Kocataş mevkiinde saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Küçük çaplı olduğu belirtilen yangın kısa sürede söndürüldü.
(Görüntülü Haber) Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
İstanbul - SARIYER'de ormanlık alanda küçük çapta yangın çıktı. Sarıyer Kocataş mevkiinde saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Küçük çaplı olduğu...
17 Mart 2018 Cumartesi 16:41
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.