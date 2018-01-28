(Görüntülü Haber) Sarıyer'de hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı

Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL, () SARIYER'de Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Sarıyer Gümüşdere- Uskumruköy Yolu'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye döküm sahasından gelen Ayhan Tekeş'in kullandığı 54 H 5646 plakalı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ayhan Tekeş, kazadan yara almadan kurtuldu. Hafriyat kamyonu şoförü Ayhan Tekeş "Hafriyat döküm sahasından geliyordum. Yukarıdan araç gelince kamyon kaydı. Toparlayamadım. Yukarıdan aşağıya kaydı" dedi.