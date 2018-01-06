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(Görüntülü Haber) Sarıyer'de denize uçan aracın sürücüsü öldü//Sürücünün fotoğrafıyla

Özgür EREN - Hakan KAYA - İSTANBUL, () SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerleri aşarak denize uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza...

Özgür EREN - Hakan KAYA - İSTANBUL, () SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerleri aşarak denize uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde otomobil, sürücüsü işadamı Abdurrahman Güngör'ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak denize uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denizdeki otomobile müdahale edemedi.


 

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denize düşen otomobildeki Gügör'e ulaşarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. 


 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde aracın bariyerleri aşarak denize uçtuğu görülüyor.

 

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