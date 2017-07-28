Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Akdeniz için fırtına uyarısı

(Görüntülü Haber) Sarıyer'de denize düşen otomobilden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti

Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Sarıyer'de denize uçan otomobilinden tarafından kurtarılan sürücü Murat Kopuzoğlu, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. 24 Temmuz'da sahil yolunda Tarabya önlerinde içinde sürücüsüyle birlikte denize...

Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Sarıyer'de denize uçan otomobilinden tarafından kurtarılan sürücü Murat Kopuzoğlu, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. 24 Temmuz'da sahil yolunda Tarabya önlerinde içinde sürücüsüyle birlikte denize uçan otomobilde bulunan Murat Kopuzoğlu, Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama Kurtarma (DEGAK-4) ekipleri tarafından kurtarılmıştı. İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kopuzoğlu, yoğun bakımda uyutuluyordu. Ancak Kopuzoğlu, 4 gün süren yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. Kopuzoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Kopuzoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Kopuzoğlu yarın Sarıyer Çayırbaşı Orta Camii'nden öğlen vakti son yolculuğuna uğurlanacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314