(Görüntülü Haber) Sarıyer'de denize düşen otomobilden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti (Arşiv)

Sinan BİLGİLİ /İSTANBUL,() Sarıyer'de denize uçan otomobilinden tarafından kurtarılan sürücü Murat Kopuzoğlu, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. 24 Temmuz'da sahil yolunda Tarabya önlerinde içinde sürücüsüyle birlikte denize uçan otomobilde bulunan Murat Kopuzoğlu, Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama Kurtarma (DEGAK-4) ekipleri tarafından kurtarılmıştı. İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kopuzoğlu, yoğun bakımda uyutuluyordu. Ancak Kopuzoğlu, 4 gün süren yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti. Kopuzoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Kopuzoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Kopuzoğlu yarın Sarıyer Çayırbaşı Orta Camii'nden öğlen vakti son yolculuğuna uğurlanacak.