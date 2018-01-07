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(Görüntülü Haber)Sarıkamış şehitleri Sinop'ta anıldı

Esra AKSU/SİNOP, () - KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sinop'ta düzenlenen yürüyüşle anıldı. Enver Paşa komutasında, 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı...

Esra AKSU/SİNOP, () - KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 103 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sinop'ta düzenlenen yürüyüşle anıldı. Enver Paşa komutasında, 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen 60 bin asker için Sinop'ta anma yürüyüşü düzenlendi. Eski Garaj önünden başlayan yürüyüşe Sinop Valisi Hasan İpek, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Sinoplular katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali İpek, "Bugün, 103 yıl önce Sarıkamış’ta şehit olan atalarımızı anmak için buradayız. Onlar, ölmediler. Onlar, bizlere şefaatçi olmak için bekliyorlar. Şehit evladı olmanın verdiği gururla ve her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bir vatana sahip olmanın gururuyla sizleri sevgi saygı ve hürmetlerimle selamlıyor, hepinize şehitlerimize layık olacak bir ömür ve onların hatıralarını her zaman yad edecek bir fikir ve hayat sürdürmenizi temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. Programda, Sarıkamış şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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