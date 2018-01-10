(Görüntülü Haber) Sarıkamış şehitleri anısına Allahuekber Dağları'nda zirve yaptılar

SARIKAMIŞ Harekâtı'nın 103'üncü yılında, şehit askerleri anma etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen 124 dağcı, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar öncülüğünde, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağları'na tırmanarak zirve yaptı.



TDF öncülüğünde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı öncesi Sarıkamış-Kars Karayolu'ndaki Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunan dağcılar İstiklal Marşı okuyup şehitler için dua etti.



5 Ocak’ta Kars'ın Selim ilçesinin Sarıgün köyünde kamp kuran dağcılar, burada bir gece konakladı. Dağcılar, 6 Ocak günü sabahın erken saatlerinde tırmandıkları Allahuekber Dağları'nda 2 bin 700 metrede, sıfırın altında 28 derecede ana kamp kurdu. 7 Ocak günü saat 08.30'da zirve için yola çıkan dağcılar, yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından saat 12.30 sıralarında 3 bin 180 rakımlı zirveye ulaştı. Zirvede ilk olarak Sarıkamış şehitleri ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Zirvede bir konuşma yapan TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Sarıkamış Harekâtı'nın 103'üncü yılında Allahuekber Dağları'na çıkarak şehitleri andıklarını ifade etti. Prof. Dr. Başar, bu topraklar için şehit olan asker ve vatan evlatlarını anmanın önemine değindi. Federasyonunun her yıl düzenlediği etkinliğe bu yıl 124 dağcıyla katıldıklarını da kaydeden Prof. Dr. Başar, "Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış özel bölgeler. Sarıkamış her zamanki gibi soğuk, askerlerimizin çektiğini hissettiklerini hissetmeye çalıştık" diye konuştu.



Dağcılar burada düzenlenen törenin ardından inişe geçti. Yaklaşık 2.5 saat sonra ana kapma gelen dağcılar burada çadırların toplandıktan sonra Sarıgün köyüne döndü. Köye ulaşan dağcılara Kars Dağcılar Arama Kurtarma Kulübü sporcularından Özfer Koçak'ın eşi Sibel Koçak ve yakınları tarafından sıcak çay ve çorba ikram edildi. Köyde, TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar tarafından tüm dağcılara katılım sertifikası verildi.