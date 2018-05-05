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(Görüntülü Haber) Sarıgöl'de 200 yıllık 'Olcak Dede' geleneğinde onlarca kurban kesildi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde 200 yıllık Olcak Dede geleneği kapsamında yüzlerce çiftçi, kurban kesip yemek yedi, birlikte dua etti. Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde Gözlübaba Dağı'nın...

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesi Dindarlı Mahallesi'nde 200 yıllık Olcak Dede geleneği kapsamında yüzlerce çiftçi, kurban kesip yemek yedi, birlikte dua etti. Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde Gözlübaba Dağı'nın zirvesinde toplanan çiftçiler, Olcak Dede geleneğine göre yanlarında getirdikleri 38 küçükbaş hayvanı kurban olarak kesti. Kadınlar kazanlarda yemekler hazırladı. Öğle namazı sonrası eski imam Ahmet Karaaslan tarafından yaptırılan 'yağmur duası'nın ardından yemekler yenildi. Çiftçiler, gelecek yıl tekrar bir araya gelmek için birbirlerine söz verdi. Dindarlı Mahallesi'nde Olcak Dede'de asırlardan bu yana süre gelen bir geleneğin yaşatıldığını belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Gençeli, "Burada her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü çiftçiler, bir araya gelerek kurbanlar keser, geleneği yaşatırlar. Burada yağmur yağdığı yıllarda 'bereket ve şükür duası', yağmur yağmadığı yıllarda ise 'yağmur duası' yapılmakta. Olcak Dede'de yağmur yağsa da yağmasa da bu gelenek yapılır. Bu yıl da bu geleneğimizi yaşattık" dedi. 'PAYLAŞIM ÖRNEĞİ' Geleneksel etkinliğinin yaşatılmasını sağlayan Dindarlı Mahalleri sakinlerinden Ahmet Kayaaslan ise "Bu etkinliğimize çiftçiler, bütçelerine göre küçük ya da büyükbaş hayvan kurban ederler. Burada kesimi yapılır, kazanlara konur. Kimi çiftçiler kahve, lokum, kurabiye, ekmek, yoğurt, soğan, marul gibi çeşitli gıda maddelerini ortaya koyarlar. Bunların hepsi değerlendirilir" dedi. Kayaaslan, Olcak Dede'de kurban edilen hayvanların derilerinin açık artırma ile satıldığını belirterek, "Derilerden elde edilen gelirle de Olcak Dede'nin yolunu, suyunu, yemekler için kapalı yerin yapılması, kazan, tabak, çatal, kaşık alımları yapılmakta. Derilerin gelirinin tümü 'Olcak Dede' çevresinin düzenlenmesinde harcanmaktadır" diye konuştu.

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