Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tur midibüsü faciası: 23 ölü
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü

(Görüntülü Haber) Saraçoğlu, Gaziantep'te mağaza açtı

CUMHURBAŞKANI Baş Danışmanı ve Biyoloteknoloji ile Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ismini taşıyan bitkisel ürünlerin satışı yapılan Gaziantep'teki mağazasının açılışını yaptı. Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki...

CUMHURBAŞKANI Baş Danışmanı ve Biyoloteknoloji ile Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ismini taşıyan bitkisel ürünlerin satışı yapılan Gaziantep'teki mağazasının açılışını yaptı.

Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki mağazanın açılışına Saraçoğlu'nun yanı sıra, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Açılışın ardından mağazayı gezen Erdoğan ve Şahin, Saraçoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Saraçoğlu, açılışı yapılan mağazanını Güneydoğu ana bayisi olduğunu belirterek, "Vatandaşların, ilgi ve alakalarına çok teşekkür ediyorum. Onlara uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.  

Açılış için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sırayla Saraçoğlu'na sorularını sorarak öneri istedi. Saraçoğlu da vatandaşların sorularını yanıtladı ve doğru bitkisel ürünlerle tedavi olabilmeleri için önerilerde bulunarak kitaplarını imzaladı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246