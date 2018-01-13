(Görüntülü Haber) Şantiyesinde işçilerin kaldığı koğuşta yangın

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde gölet inşaatının şantiyesinde, işçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın, paniğe neden oldu.



Bayram ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ köyünde, gölet inşaatında çalışan işçilerin kaldığı koğuşlardan birinde, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler, koğuşu tahliye ederken, alevler yandaki koğuşa da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bayramiç Belediye itfaiye ekipleri, işçilerin de yardımıyla yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Koğuş olarak kullanılan tek katlı iki yapının kullanılmaz hale gediği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.