TOPRAĞA VERİLDİ Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak'ın cenazesi, morgdan alınarak Asri mezarlığa götürüldü. Burada Balak için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Balak'ın ailesi ve sanatçılar katıldı. Balak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak hayatını kaybetti
TOPRAĞA VERİLDİ Şanlıurfalı ünlü bestekar Abdullah Balak'ın cenazesi, morgdan alınarak Asri mezarlığa götürüldü. Burada Balak için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Balak'ın ailesi ve sanatçılar katıldı. Balak'ın cenazesi,...
25 Şubat 2017 Cumartesi 16:39
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