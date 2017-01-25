Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

(Görüntülü Haber) Şanlıurfalı minik balerinlerden gösteri

Ali LEYLAK -Ömer PINAR-ŞANLIURFA () ŞANLIURFA'da, bale ve jimnastik eğitimini alan 4-5 yaş arasındaki çocuklar, yarı tatili dolayısıyla yeteneklerini sergiledi. Karaköprü semtinde bir grup öğretmen tarafından açılan çocuk gelişim...

Ali LEYLAK -Ömer PINAR-ŞANLIURFA () ŞANLIURFA'da, bale ve jimnastik eğitimini alan 4-5 yaş arasındaki çocuklar, yarı tatili dolayısıyla yeteneklerini sergiledi. Karaköprü semtinde bir grup öğretmen tarafından açılan çocuk gelişim merkezi çocuklara yönelik bale, jimnastik, dans, zumba dersleri vermeye başladı. Merkezde bale derslerini alan çocuklar, yarı yıl tatilli dolayısıyla gösteri yaptı. Gösteriye katılanlar minik balerinlerin gösterisini ilgiyle izledi. Şanlıurfa?da ilk kez ailelerin bale eğitimine yoğun ilgi göstermesinin memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden merkez sorumlusu Ülker İzgören, bale eğitimine erkek öğrencilerin çekimser yaklaştığını söyledi. 80 kız çocuğuna bale eğitimi, 30 çocuğa ise jimnastik eğitimi verdiklerini anlatan İzgören, "Ancak baleye genellikle kız öğrenciler rağbet ediyor. Erkek çocuklar, halen bu ön yargıyı kıramadı. Daha önce 2 erkek öğrenci baleye katıldı ancak burada enerjilerini atamadıkları için jimnastik kurslarına kaydı" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55