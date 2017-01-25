(Görüntülü Haber) Şanlıurfalı minik balerinlerden gösteri

Ali LEYLAK -Ömer PINAR-ŞANLIURFA () ŞANLIURFA'da, bale ve jimnastik eğitimini alan 4-5 yaş arasındaki çocuklar, yarı tatili dolayısıyla yeteneklerini sergiledi. Karaköprü semtinde bir grup öğretmen tarafından açılan çocuk gelişim merkezi çocuklara yönelik bale, jimnastik, dans, zumba dersleri vermeye başladı. Merkezde bale derslerini alan çocuklar, yarı yıl tatilli dolayısıyla gösteri yaptı. Gösteriye katılanlar minik balerinlerin gösterisini ilgiyle izledi. Şanlıurfa?da ilk kez ailelerin bale eğitimine yoğun ilgi göstermesinin memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden merkez sorumlusu Ülker İzgören, bale eğitimine erkek öğrencilerin çekimser yaklaştığını söyledi. 80 kız çocuğuna bale eğitimi, 30 çocuğa ise jimnastik eğitimi verdiklerini anlatan İzgören, "Ancak baleye genellikle kız öğrenciler rağbet ediyor. Erkek çocuklar, halen bu ön yargıyı kıramadı. Daha önce 2 erkek öğrenci baleye katıldı ancak burada enerjilerini atamadıkları için jimnastik kurslarına kaydı" dedi.