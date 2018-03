(Görüntülü Haber) Şanlıurfalı fotoğrafçının 'akli dengesi yerinde olmayanlar' fotoğraf sergisi

ŞANLIURFA'da 47 yıldır fotoğrafçılık yapan Mahmut Okkaş, kentteki akıl dengesi yerinde olmayan kişilerin fotoğraflarını stüdyosunda oluşturduğu panoda sergiliyor. Yusuf Paşa Mahallesi'ndeki stüdyosunda 47 yıldır fotoğrafçılık yapan Mahmut Okkaş, 1973 yılından bu yana 100'e yakın akıl sağlığı bozuk kişinin fotoğrafı çekti. Okkaş, çektiği fotoğrafları, stüdyosundaki bir köşede oluşturduğu panoya asarak sergiliyor. Fotoğraflamadan önce onlarla arkadaş olduğunu anlatan Okkaş, "Bazen ben onlara gidiyorum, bazen onları buraya getiriyorum. Tabi fotoğraflamak istediğimde, benden isteği olanlar da oluyor. Bazen bir sigara ile ikna oluyorlar, bazen yemek ya da sadece hamamda yıkanmak isteyen oluyor. İnsanoğlu akıl denilen en güzel varlığın karşılığı olarak Allah'a şükretmelidir. Çekmiş olduğum fotoğraflarla onu anlatmaya çalıştım. Diyelim ki, insanların bazılarında akıl vardır, bazılarının ise yoktur. Var olan kişi Allah'a ne kadar secde ediyor, ne kadar şükrediyor, ne kadar Allah'a yalvarıyor, ne kadar ibadet ediyor? İnsanoğlu akıl denilen yeteneğin kıymetini bilmelidir" dedi. 'Kentin neşesi' olarak tanımladığı akli dengesi yerinde olmayan kişilerin fotoğraflarıyla oluşturduğu panonun müşterilerinin de ilgisini çektiğini ifade eden Okkaş, "Şanlıurfa'nın halka mal olmuş ve kendilerini sevdirmiş bu kişilerin fotoğraflarını çektim. Çekmiş olduğum fotoğrafları dükkanımın önünde sergileyerek 'deliler panoraması'nı oluşturdum. Bunların içinde en meşhuru Deli Ayno var. Yine Mesela Haftalıkçı Ahmet ağabeyimiz var; her hafta gelir haftalığını alır giderdi. Abdulkadir ağabey var; gelir bize söver, sayar çeker giderdi. Berfo ağabeyimiz var; Kürtçe bir şeyler anlatır, çeker giderdi. Dolap Mustafa var; döne döne gezerdi. Sinemacı Mustafa var; çok sigara içerdi, içerken kendi kendini yaktı. Taksi çarptığı için ‘Taksi’ ismi ile anılan vardı. Taksi çarpmadan ve çarptıktan sonraki hali var. Bu kişilerle karşılıklı oturuyor, konuşuyoruz. Bazılarının dertlerini dinliyorum, bazılarının ihtiyaçlarını temin ediyorum. Ondan sonra fotoğraflarını çekiyorum. Bazıları istemiyor, bazıları kabul ediyor. Akıllı insanlar gibi değiller. Çok şey istemiyorlar zaten. Koreli Mehmet ağabey var; onun fotoğrafını çekmek istedim ama ‘Aç ayı oynamaz’ dedi. ‘Önce karnımı doyur, yeni kıyafet al, sonra beni tıraş et. Sonra banyo yaptır. Daha sonra fotoğrafımı çekebilirsin’ dedi. Hepsini yaptım ve fotoğrafını çektim. Şu an tek hedefim; Şanlıurfa'nın alimleri ve sokakları adlı sergiyi açmak" diye konuştu.