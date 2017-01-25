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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’dan Halep’e 20 TIR’lık yardım

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da Valilik, Belediye ve İnsani Yardım Platformu tarafından düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyasıyla toplanan 20 TIR'lık yardım, Halep'e gönderildi. Şanlıurfa'da düzenlenen...

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da Valilik, Belediye ve İnsani Yardım Platformu tarafından düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyasıyla toplanan 20 TIR'lık yardım, Halep'e gönderildi. Şanlıurfa'da düzenlenen 'Haydi Şanlıurfa Halep için yardım zamanı' kampanyası kapsamında; 20 TIR'lık yardım toplandı. Paşabağı Mahallesi'nde TIR'ların Halep'e gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törene; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, bürokratlar, STK temsilcileri katıldı. Toplanan yardım malzemeleri protokol üyeleri tarafından TIR'lara yüklendi. Yapılan konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Rıfat Çevik'in okuduğu dualarla TIR'lar yola çıktı.

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