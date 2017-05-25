(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’daki ‘kuş borsası’ taşınsın

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA Ornitoloji Dernek Başkanı Muzaffer Duvar, kuş tutkunlarının her hafta sonu Dabakhane Camii önünde kurulan ?Kuş Borsası'nın canlı hayvanlar için elverişli bir yer olmadığı için bu pazarın buradan kaldırılmasını istedi. Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Dabakhane Camii önünde her hafta sonu açık olan ve 'Kuş borsası' adı verilen alandaki pazar mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Sahipleri tarafından karton kutu ve kafesler içerisinde getirilen cins kuşlar burada sıkı pazarlıkla satışa sunuluyor. Kuş tutkunlarının buluştuğu mekan haline gelen pazarda 10- 500 TL'den satılan kuşlar, alınıp satılıyor. Canlı hayvan satışının yapıldığı pazarda yaşanan yoğunluk yüzünden mahalle sakinleri, sokakları kullanamadıkları için belediyelere şikayette bulundu. Kuş tutkunları için daha hijyenik bir alan yapılmasını isteyen Şanlıurfa Ornitoloji Dernek Başkanı Muzaffer Duvar, pazara getirilen hayvanların barınma ve bakınma şartlarından memnun olmadığını belirterek, ?Öncelikle buraya getirilen hayvanların barınma, bakınma koşullarından kesinlikle memnun değiliz. Hayvanlar güneş altlarında uygun olmayan koşullarda bakılmakta. Aynı zamanda insanların geliş ve gidiş yönlerini kısıtlamaktadır. İnsanlar bizlere çok sayıda şikayette bulundular. Bu şikayetlerimizi değerlendirdik aynı zamanda da ilgili mercilere ilettik. Fakat herhangi bir sonuç alamadık. Yetkililerden ricamız pazarın kaldırılması daha nezih bir ortam oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması. Bu konuda da bizlere destek olmalarını rica ediyoruz. diye konuştu Bazı doğa hayvanlarının da uygunsuz koşullarda kafeslerde tutulduğunun ve satıldığının ifade eden Duvar, şunları söyledi: 'Şu anda doğa hayvanları olan özellikle saka kuşlarının da aynı zamanda kafeslere koyulup, ticari amaçla alınıp satıldığını görmekteyiz. Hayvanın kafes içerisinde nasıl çırpındığı zaten kayıtlarımızda mevcut. Bu hayvanlar doğa kuşudur, bu hayvanlar ormanlık arazilerde, sulak arazilerde serbest olacak şekilde hür özgür bir şekilde yaşaması gerekirken, burada kafesler içerisine ticaret karşılığında alınıp satılmaktadır. Bunun için de özellikle çalışmaların yapılması, gerekli önlemlerin alınması, görevlilerin görevlerine riayet etmelerini rica ediyoruz.