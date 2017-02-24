(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da SSPE hastası genç öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, 11 yıldır yatağa mahkum yaşayan SSPE hastası 18 yaşındaki Mehmet Altun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1999 ile 2002 yılları arasında yapılan ve bozuk olduğu iddia edilen kızamık aşılarının neden olduğu ileri sürülen SSPE hastalığına yakalanan ve 11 yıldır yatalak olarak ailesinin baktığı Mehmet Altun, 45 gündür tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan gencin fırıncılık yapan babası Bakır Altun, 11 yıldır gözlerinin önünde eriyen çocuğunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, "Oğlumun ölümüyle ilgili sorumluları Allah’a havale ediyorum. Devletin bozuk iğnesiyle oğlum 11 yıl yatalak şekilde yaşam mücadelesi verdi. İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı" dedi. Mehmet Altun'un Topdağı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katılan SSPE Hastaları Derneği Başkanı İsa Çetinkaya, Şanlıurfa’da bulunan 1681 SSPE hastasından 350'sinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. SSPE'nin tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olduğunu vurgulayan Çetinkaya, ailelere destek verilmesini istedi.