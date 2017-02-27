(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da iş başvurusu kuyruğu

ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, resmi kurumlarda 6 aylık süreyle 3 bin 500 işçinin çalıştırılmak üzere işe alınacağını duyanlar, İş-Kur binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hayata geçirdiği Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında, Şanlıurfa'da asgari ücret karşılığında 6 ay süreyle çalıştırılacak 3 bin 500 işçi alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından başvuru için İş-Kur binasına gelen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Polisin önlem aldığı İş-Kur'a gelenler başvurularını yaparken, işe alınacak kişilerin önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği kaydedildi. İş-Kur İl Müdürü Sait Ardan, işe alınacakların 6 ay süreyle kamuda istihdam edileceğini belirterek şöyle dedi: "Toplum Yararına Çalışma Projesinin müracaatları bugün itibariyle başladı ve cuma günü sona erecek. Proje kapsamında 3 bin 500 kişi istihdam edilecektir. Müracaatların ardından tüm ilçelerle birlikte noter huzurunda kura ile çalışacak olan vatandaşlarımızı belirleyeceğiz. Başvuruların ardından işe alınacak kişiler noter huzurunda şeffaf bir şekilde çekilişler yapılacaktır. Çekiliş sonunda asil listede yer alan arkadaşlarımız 15 Mart’ta işe başlayacaklar."