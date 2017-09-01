Ömer ŞULUL-Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayram namazının ardından, kurbanlarını keserken büyükbaş hayvanların tekme ve boynuz darbeleriyle ya da kesim sırasında bıçağın kayması sonucu el ve ayaklarından yaralanan çok sayıda kişi hastanelere koştu. Acil servislere başvuran acemi kasaplar, ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da acemi kasaplar hastanelik oldu
Ömer ŞULUL-Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayram namazının ardından, kurbanlarını keserken...
01 Eylül 2017 Cuma 15:13
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