(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da 19 Mayıs kutlamaları

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şanlıurfa'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. 19 Mayıs'ın 98'nci yıldönümü Şanlıurfa'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şehitler Abidesinde Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, kortej yürüyüşü ile devam etti. Yoğun önlemin alındığı kortej yürüyüşüne katılan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, öğrencilerle birlikte dev Türk bayrağı taşıdı. Kortej yürüyüşü ile Rabia meydanına ulaşılması ile düzenlenen etkinliğe: Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın ile vatandaşlar katıldı. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı törende konuşan ve Türkiye'nin büyümesinde gençlere büyük görevler düştüğünü ifade eden Vali Tuna, şöyle dedi: ?Mustafa Kemal Atatürk, 98 sene önce bu gün milletin hakimiyetine, milli iradenin hakimiyeti esasına bağlı bir devlet özlemi ile Samsun'a ayak basmıştır. Cumhuriyet tarihimiz boyunca onun bu özlemini taçlandıran dönüm noktası hiç şüphesiz 15 Temmuz gecesidir. Cumhuriyet tarihimize dönüp baktığımızda farklı yöntemlerle gerçekleştirilen çok sayıdaki darbelerle, asıl darbenin milli iradeye, milletin kendisine yapıldığını görüyoruz. 15 Temmuz gecesi milletin iradesine kurşun sıkan hainlere karşı bıçak kemiğe dayında diyen onların karşısında duran ve yılmayan bir gençlik vardı. Öldürmeyi değil, tıpkı ecdadı gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek yaşatmayı gaye edinmiş bir gençlik istiyoruz. Elindeki silahı milletine doğrultan değil, elinde kalemle milletinin belini doğrultan, hayırlı ve vatanperver gençlik istiyoruz. Bu gün sınırlarımızın dibinde Suriyeli kardeşlerimizin hayatlarına mal olan bir vahşet karşısında duyarlılığımızı asla kaybetmemeliyiz. Mehmet Akif Ersoy'un ecdat dediği topraklar bu gün enkaza dönmüştür. Ortadoğu kan ağlıyor. Bütün bunlar karşısında vicdan kulağımızı tıkayamayız. İnsan hakları denilince mangalda kül bırakmayan batının bu vahşet karşısında sustuğunu, göçmenlere karşı kapılarını kapattığını hep birlikte gördük. 2023 hedeflerine özgüvenli ilerleyen Türkiye'miz bu noktada büyüklüğünü göstermiştir. Şanlıurfalılar peygamber ahlakını bir kez daha sergilemiştir. Tek dişi kalmış medeniyetiyle gurur duyan batının asla gösteremeyeceği bir insaniyet ve gönül zenginliğiyle Şanlıurfalılar göçmenleri ağırlamaya devam etmektedir."