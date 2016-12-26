(Görüntülü Haber) Şanlıurfa semalarında güvercinlerin 'gece töküşü'

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler birbiriyle savaşıyor. Yörede ‘gece töküşü’ olarak adlandırılan etkinlikte, kazanan mahalleye 100 tepsi tatlı ikram ediliyor. Akabe Mahallesi’nde düzenlenen ‘gece töküşü’ etkinliğine Bağlarbaşı ile Sigorta semtlerinde oturan yaklaşık 500 kuş tutkunu katıldı. Karton kutu ve kafeslerinde yarışmanın yapıldığı alana getirilen güvercinler, burada organizasyonu yapan görevlilerin yönlendirmesiyle aynı anda gökyüzüne salıverildi. İki mahallede 1500 güvercinin katıldığı etkinliği organize eden Haleplibahçe Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Eskiler, "Bu yıl Bağlarbaşı ile Sigorta semtleri arasında ‘gece töküşünü’ düzenledik. Kuş tutkunları tarafından büyük özenle yetiştirilen güvercinler, bu yarışmayla gökyüzündeki hakimiyetini ve sadakatini ölçmek için her yıl bu aylarda bu organizasyonu yapıyoruz. Yarışma sonucunda hangi mahalleye daha çok kuş çekilirse o mahallenin kuş tutkunu gençlerine 100 tepsi tatlı ikram ediyoruz" diye konuştu.