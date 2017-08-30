Haber: -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-)ŞANLIURFA?da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalara; Vali Abdullah Erin, 20?nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İlhani Günbeği, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. Kutlama programı, valilik önünde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Vali Erin, Tuğgeneral Köseali ve Başkanvekili Günbeği, askeri araca binip halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın da okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.
(Görüntülü Haber)ŞANLIURFA'DA ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Haber: -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-)ŞANLIURFA?da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalara; Vali Abdullah Erin, 20?nci Zırhlı...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:38
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