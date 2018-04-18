ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri
Hakan Atilla’nın ailesi, akrabaları, arkadaşları Yargıç Berman’a mektup yazarak "merhamet" istedi
Hakan Atilla için Yargıç Berman’a...
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Beyaz Saray’dan yeni gaf
Barbara Bush hayatını kaybetti 
Barbara Bush hayatını kaybetti 

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da yöresel yemek ziyafeti

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında protokol ve vatandaşlara 13 ilçeye özgü yöresel yemek ikramı yapıldı. Birbirinden lezzetli yemeklerin sergilendiği stantlarda hamur şekeriyle yapılan...

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında protokol ve vatandaşlara 13 ilçeye özgü yöresel yemek ikramı yapıldı. Birbirinden lezzetli yemeklerin sergilendiği stantlarda hamur şekeriyle yapılan Harran Kümbet evleri, Göbeklitepe ve Urfa Kalesi pastaları büyük ilgi gördü. Turizm Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonuyla balıklıgöl civarında bulunan tarihi Sakıp'ın Köşkü'ndeki bahçesinde 'Yöresel Urfa yemekleri' standı açıldı. Açık havada sunulan yöresel yemekler için vatandaşlar saatler öncesinde etkinlik alanını doldurdu. 13 ilçeye özgü aşçılar tarafından hazırlanan çiğköfte, içliköfte, sıkma, Yahudi köftesi, kuzu iç pilav, zerde, mangal kebabı davetlilere Siverek sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde ikram edildi. Bu yıl ilk defa şeker hamurundan Göbeklitepe, Urfa Kalesi, Harran Kümbet evleri ile Harran Üniversitesi kalıntılarının yer aldığı pastalar davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Stantların önünde oluşan uzun kuyruklarda vatandaşlar, çeşit çeşit yöresel yemeklerin tadına bakmanın lezzetini yaşadı. Yöresel kıyafetli kadınların yemek ikramında bulunduğu stantları gezen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yemeklerin tadına bakarak aşçılardan bilgi aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Geçen yıl turizm noktasında oldukça verimli bir yıl geçti. Bu yılda beklentimiz oldukça yüksek. Bölgede terör olaylarının bitmesiyle birlikte inanç turizmin merkezi olan Şanlıurfa'da turizm patlaması yaşanıyor. Birbirinden lezzetli yöresel yemeklerin bulunduğu Şanlıurfa'da UNESCO Gastronomi şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz dedi. Etkinlikte Şanlıurfa'yı mutfak cennetine dönüştürmek istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise Ben bu etkinlikte görev alan 13 ilçe belediyelerimize teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın kendine has yemekleri bakımından Türkiye'nin önde gelen illerin başında yer almaktadır. Şanlıurfa tarım kenti ama turizm potansiyeli en yüksek illerden birisidir. Şanlıurfa'yı bir mutfak cennetine dönüştürmek için elbirliğiyle çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu. Açık havada ücretsiz olarak ikram edilen birbirinden lezzetli yemekler kısa sürede davetliler tarafından tüketildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314