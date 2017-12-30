(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da yılbaşı hindileri pazarda

YILBAŞI sofralarını süsleyen hindiler, Şanlıurfa'da kurulan seyyar pazarda satışa sunuldu. Şanlıurfa'da organik yetiştirilen hindiler, Beykapısı Mahallesi'nde kurulan seyyar pazarda satılmaya başlandı. Yılbaşı sofralarının ana menüsü olarak bilinen hindilerin fiyatının geçen yılla aynı düzeyde olduğunu belirten satıcı Bedir Yakışık, "Geçen yıl 70- 120 liradan satılan hindiler bu yıl da 80-150 lira arasında alıcı buluyor. Ama ilgi yok, günde 4-5 hindi satıyoruz" dedi. Hindi satışlarının yapıldığı pazara gelenler fiyatı yüksek bulduklarını ifade etti.