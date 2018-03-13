(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da Sürdürülebilir Turizm Forumu



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA,() Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün gerçekleştirilecek 'UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu' başladı.



Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu Turizm Komitesi Başkanlığını yürütten Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde başladı. Toplantıya; Vali Vekili Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, 12 ülkeden çok sayıda davetli ve turizm özel sektör temsilcileri katıldı.

Kentte 2 gün sürecek olan toplantıların birinci gününde; İnanç Turizmi, Sürdürülebilir Turizm, Dirençli Ekonomi, Gastronomi Turizmi, Jeotermal Turizmi, Kültür Turizmi ve Doğa Turizmi konuları ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kentin tarihi ve kültürünü anlatarak, Dünya'nın bir çok yerinde önemli ve kadim şehirler vardır. Nasıl batıda Atina ve Roma gibi kentler önemliyse doğuda Şanlıurfa, Kudüs gibi kentlerde önemlidir. Dolayısıyla turizmle ilgili bir toplantının Şanlıurfa'da yapılması bizler için çok önemli bir etkindir dedi. Şanlıurfa'nın tarihi ve turizm değerleriyle bir açık hava müzesi olduğuna konuşmasında dikkat çekerek, turizm potansiyelinin Ortadoğu'da yaşananların turizm üzerindeki olumsuz etkisine değinen Ekinci, 12 bin yıllık tarihe sahip Şanlıurfa. Böyle bir şehirde turizmin konuşuluyor olması çok önemli. Mozaikler şehri, Karacadağ Kayak Merkezi ile kış turizmi, Karacali Kaplıcıları ile termal turizmi, Tek Tek Dağları ve bozkırlarda gezen ceylanları ile doğa ve yayla turizmi, Fırat ve Halfeti ise su sporları turizmi; kültür ve folklor turizmi gibi çeşitli turizm çeşitliliğinde önemli potansiyele sahiptir. Son zamanlarda özellikle Ortadoğu'daki sıkıntılardan dolayı dolayı ilimize yeterince ziyaretçi alamıyoruz. Bölgemizdeki sıkıntılar bittikten sonra Şanlıurfa ziyarete güvenli bir şekilde açılacak.

Turizmle ilgili bir kriz ortamı var ama kriz dönemleri fırsata çevrilebilir. Bu toplantılarla yarınlara iyi şekilde hazırlanmamız lazım diye konuştu. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ise, Gerçekleştirilen forumunun bölge turizmine katkıda bulunak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı olarak bu toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyoruz şeklinde konuştu. Geçen yıl Şanlıurfa'da iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Allah'ın izni ile 2017'de iyi bir turizm sezonu geçirdik. Şehrimize 850 bin turist geldi. Kış aylarında olmamıza rağmen şehrimize turistler gelmeye devam ediyor.

Bu yıl Şanlıurfa'mızı 1 milyonu aşkın turistin gelmesini öngörüyoruz. Harran'da kazı çalışmaları yapılıyor. Önemli eserler ortaya çıkıyor ve burası da çok önemli bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla gün yüzüne çıkıyor. Aynı şekilde Şuayip Şehri, Soğmatar tarihi yerleri, Halfeti, Viranşehir, Siverek, Birecik ilçelerimizdeki doğal ve tarihi güzellikler, kentimizin turizmine büyük katkı sunuyor. Bu potansiyelimize baktığımızda, bölgenin en büyük fuar merkezini yapıyoruz. Buna ek olarak Fuar turizmini de canlandıracağız ve fuarlarımız da Şanlıurfa'yı çekim merkezi haline getirecek. Dolayısıyla bu yıl turizmde bir milyon rakamını devireceğiz şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Turizm eski Bakanlarında Bülent Akarcalı, Tebriz Belediyesinden Ali Reza Baghban, Prof. Dr. Mehmet Önal ve Rabih Jouma'nın katılımıyla turizm potansiyeli, mevcut zorluklar ve çözüm önerileri konulu oturum gerçekleştirildi.