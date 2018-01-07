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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da Sarıkamış yürüyüşü

HaberAli LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA,()Şanlıurfa'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıldönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Topçu Meydanı'nda...

HaberAli LEYLAK-Kamera ŞANLIURFA,()Şanlıurfa'da, Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıldönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Topçu Meydanı'nda başlayarak Bediüzzaman Aile Mezarlığındaki şehitlik anıtına kadar salavat ve dualarla yürüdüler. Törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye belediye başkanı Fevzi Demirkol, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, İl Müftüsü İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Burada İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için dua edildi.

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