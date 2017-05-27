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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da Ramazan topu yerine ses bombası

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da iftar vakti, geleneksel Ramazan topu yerine, itfaiye görevlilerince çatıdan ateşlenen ses bombasıyla duyuruluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da top yerine ses bombası atma geleneği...

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da iftar vakti, geleneksel Ramazan topu yerine, itfaiye görevlilerince çatıdan ateşlenen ses bombasıyla duyuruluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da top yerine ses bombası atma geleneği başlattı. Vatandaşların tehlikeli olduğu düşüncesiyle şikayetlerde bulunduğu Ramazan topunu son 6 yıldır kullanmayan belediye, bu geleneğin devam ettirilmesi için ses bombası kullanmaya başladı. Ses bombası, iftar ve sahurda İtfaiye Daire Başkanlığı çatısında itfaiye görevlilerince ateşleniyor. Ses bombasının ateşlendiği itfaiyede daha sonra bütün personel topluca itfar açıyor.

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