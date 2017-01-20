(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da, Polislerden Halep'e yardım

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da başlatılan "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 TIR kıyafet, Halep'e gönderilmek üzere Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu yetkililerine teslim edildi. Suriye'de yaşanan savaşın başladığı ilk günden bu yana Şanlıurfa'da Başlatılan "Halep İçin Harekete Geç" kampanyası kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Tır kıyafet, Topçu Meydanı'nda kurulan Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu'na teslim edildi. İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 6 yıldır Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirterek şunları söyledi;"Milyonlarca insana ev sahipliği yapan Türkiye'nin her dönem mazlum insanların sığındığı bir ülke olmuştur. Türkiye ve Türk halkı yanı başımızda yaşanan bu drama da sessiz kalmadı ve milyonlarca Suriyeliyi bağrımıza bastık. İl Emniyet Müdürlüğü olarak Halep'teki insanların dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya çalıştık. Suriye ve Halep'te can güvenliğinin sağlandığı bir düzen kurulmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.