Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin kötü alışkanlıklara karşı dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Öğrencilerin yürüyüşünde polis zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldı. Öğleden sonra Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanan 70 kadar ilk ve ortaokul öğrencisi, Yeşilay Haftası dolayısıyla kötü alışkanlıklara karşı yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Topçu Meydanına kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde pankartlara yürüyüş yapan öğrenciler için 100 kadar polis, zırhlı araçlarla güzergah üzerinde önlem aldı. Güvenlik önlemi arasında yürüyen öğrenciler, meydanda basın açıklaması yaparak dağıldı.
(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da öğrencilerden 'Yeşilay' yürüyüşü
Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin kötü alışkanlıklara karşı dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Öğrencilerin yürüyüşünde polis zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi...
28 Şubat 2017 Salı 18:39
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