Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi

(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da öğrencilerden 'Yeşilay' yürüyüşü

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin kötü alışkanlıklara karşı dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Öğrencilerin yürüyüşünde polis zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi...

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerin kötü alışkanlıklara karşı dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Öğrencilerin yürüyüşünde polis zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldı. Öğleden sonra Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde toplanan 70 kadar ilk ve ortaokul öğrencisi, Yeşilay Haftası dolayısıyla kötü alışkanlıklara karşı yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Topçu Meydanına kadar yürüyüş yaptı. Ellerinde pankartlara yürüyüş yapan öğrenciler için 100 kadar polis, zırhlı araçlarla güzergah üzerinde önlem aldı. Güvenlik önlemi arasında yürüyen öğrenciler, meydanda basın açıklaması yaparak dağıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.