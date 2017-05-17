(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da müzede 'Mangala' turnuvası

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, Arkeoloji Müze Kompleksi'nde Osmanlı döneminde şehzadelerin oynadığı zeka ve strateji oyunu olan Mangala Turnuvası düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü'nce okullar arası Mangala Turnuvası düzenlendi. Unutulmaya yüz tutan, şehzadelerin oynadığı zeka ve strateji oyunu olarak bilinen Mangala Turnuvası; Şanlıurfa Arkeoloji Müze Kompleksi'nde gerçekleşti. Müzede sergilenen tarihi sütunlar arasında, çalınan klasik müzik eşliğinde 80 okuldan, 80 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Doğan, turnuvayı Osmanlı geleneğini yaşatmak için düzenlediklerini ifade ederek, "Şanlıurfa genelinde ilk önce 80 öğretmene mangala eğitimi verildi. 80 öğretmenimiz okullarında mangala turnuvası düzenledi. 80 öğrenci arasında finale kalan ilk 4 öğrencimiz için müze müdürlüğünde final turnuvası düzenledik. Mangala tarih boyunca Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay yörelerinde oynanmıştır. Zeka ve strateji oyunu olan mangala askeri birliklerini koruma oyunu olarak bilinmektedir. Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini fark etmelerini ve özel stratejilerini geliştirerek, farklı oyun türlerini öğrenmek için böyle bir turnuva düzenledik. Hedefimiz Şanlıurfa?da bu oyunu tüm öğrencilere öğrettikten sonra Türkiye turnuvası düzenleyeceğiz" dedi. Mangala turnuvasında 80 öğrenciyi geride bırakan Endülüs Koleji öğrencisi Muhammet Canbeyli birinci oldu.