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(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da meyan şerbetine ilgi

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, havaların ısınmasıyla birlikte meyan şerbetine olan ilgi arttı. En çok Güneydoğu bölgesinde tüketilen meyan şerbeti satışa çıktı. Geleneksel içecekler arasında yer alan meyan şerbeti kendine...

Ömer PINAR-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da, havaların ısınmasıyla birlikte meyan şerbetine olan ilgi arttı. En çok Güneydoğu bölgesinde tüketilen meyan şerbeti satışa çıktı. Geleneksel içecekler arasında yer alan meyan şerbeti kendine has tadı, rengi ve köpüğüyle vatandaşların vazgeçemediği içeceklerin başında yer alıyor. Katkısız ve sağlıklı olduğu bilinen meyan şerbetine havaların ısınmasıyla ilgi görmeye başladı. Meyan kökünün yanı sıra içeriğinde buz ve su ilave edilen şerbet, hiçbir katkı maddesi içermiyor. Sağlık açısından da çok faydalı olduğu söylenen meyan şerbeti, Ramazan ayının başlaması ile ise iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yaz mevsiminde meyan şerbetinin susuzluğu giderdiğini ifade eden aktar Halil Demirkol, "Şerbet sağlığa iyi geliyor. Meyan kökünü bu yörelerde sulu alanlarda bulunuyor. Kahramanmaraş?taki fabrikalarda kurutulduktan sonra bize geliyor. Bizde bu kökleri eziyoruz. Kurutulduktan sonra çay haline gelir. Herhangi bir katkı maddesi konulmuyor. Doğal bir içecekti" dedi. Şanlıurfa?da 60 yıldır meyan kökü şerbeti sattığını ifade eden Halil Okkaş ise, şerbetin en çok yaz mevsiminde tüketildiğini, öksürük ve böbrek gibi hastalıklara iyi geldiğini kaydetti.

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